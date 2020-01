Petra diz que ganhou segunda indicação ao Oscar com crítica de Bolsonaro

“É como ser nomeada uma segunda vez, em menos de 24 horas”, ironizou a cineasta Petra Costa, diretora do documentário “Democracia em Vertigem”, ao comentar os ataques de Jair Bolsonaro sobre a indicação da produção ao Oscar de 2020 edit

247 - A cineasta Petra Costa, diretora do documentário “Democracia em Vertigem”, comentou as declarações de Jair Bolsonaro sobre a indicação da produção ao Oscar de 2020.

“É como ser nomeada uma segunda vez, em menos de 24 horas”, ironizou Petra em sua página no Twitter.

Bolsonaro atacou de forma grosseira o documentário brasileiro que relata o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. "Ah, não, pera. Ficção", disse ele, em conversa com eleitores e jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (14). "Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme", atacou.

Questionado se havia assistido ao filme, ele respondeu que não iria "perder tempo com uma porcaria dessas".

“Numa época em que a extrema direita está se espalhando como uma epidemia, esperamos que esse filme possa nos ajudar a entender como é crucial proteger nossas democracias”, declarou Petra, ao comentar a indicação.

“Está se tornando cada vez mais evidente o quanto o pessoal é político para tantos ao redor do mundo, e acredito que é por meio de histórias, linguagem e documentários que as civilizações começam a se curar”, completou.