Pixinguinha: um dos maiores expoentes do choro, gênero tipicamente brasileiro

Apoie o 247

ICL

247 - Alfredo da Rocha Vianna Filho, mais conhecido como Pixinguinha, foi um importante músico, compositor e arranjador brasileiro. Ele nasceu em 23 de abril de 1897, no Rio de Janeiro, e faleceu em 17 de fevereiro de 1973. Se vivo, o artista faria, portanto, 126 anos.

Pixinguinha é considerado um dos maiores expoentes do choro, um gênero musical tipicamente brasileiro que teve seu apogeu no início do século XX. Ele começou a tocar flauta ainda na infância e, aos 14 anos, já integrava o grupo de chorões Os Oito Batutas, que se apresentava em bailes e teatros.

Ao longo de sua carreira, Pixinguinha compôs várias músicas que se tornaram clássicos da música brasileira, como "Carinhoso", "Lamentos", "Rosa" e "Um a Zero". Ele também foi um importante arranjador e diretor musical, trabalhando com vários artistas e orquestras.

Além de sua contribuição para a música brasileira, Pixinguinha também teve um papel importante na luta contra o preconceito racial no Brasil. Ele foi um dos fundadores do conjunto musical Os Oito Batutas, que era formado exclusivamente por músicos negros, e se tornou um símbolo da afirmação da cultura afro-brasileira.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.