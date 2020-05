Polícia investiga morte do ator Flávio Migliaccio e hipótese maior é suicídio

Uma carta para a família foi encontrada perto do corpo onde ele foi encontrado morto. O conteúdo da publicação, no entanto, ainda não foi revelado edit

247 - O boletim de ocorrência registrado no 35º Batalhão de Polícia Militar de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, indica que o ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, teria cometido suicídio.

A perícia no local onde corpo do ator Flávio Migliaccio foi encontrado pelo caseiro, no sítio onde o artista mora, na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, indica que ele teria tirado a própria vida. Além disso, ao lado do corpo estava uma carta para a família. O conteúdo da publicação, no entanto, ainda não foi revelado.

Flávio Migliaccio é um dos mais importantes nomes da televisão brasileiras. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro do ator.

