Políticos lamentam a morte de Moraes Moreira: ‘fez história e deixa um enorme legado’

"Sua música, sua poesia, seu pique ficam com a gente pra sempre", afirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), em referência à morte do músico Moraes Moreira. Segundo o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), o artista "agora ocupa seu lugar no panteão dos deuses da MPB!". "Deixa um enorme legado em nossa Cultura", disse Jandira Feghali (PCdoB-RJ) edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), lamentou a morte de Moraes Moreira, ícone da banda Novos Baianos. "O Brasil ficou mais triste hoje. Moraes Moreira se foi. Sua música, sua poesia, seu pique ficam com a gente pra sempre", escreveu a parlamentar no Twitter. A causa da morte ainda é desconhecida.

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também se pronunciou. "Triste notícia a morte de Moraes Moreira! Eterno Novo Baiano, das canções de Preta Pretinha, Acabou Chorare e Brasil Pandeiro. Revelava o espírito de nossa gente, nosso ritmo, nossa poesia. Fez História e deixa um enorme legado em nossa Cultura. Meu abraço apertado à família", continuou.

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que Moreira "assumiu tanto pioneirismo na nossa música, que introduziu tantas coisas novas nela e que a reinventou por dentro". "Segue em paz, Moraes. Seguiremos de mãos dadas com tudo o você nos legou em genialidade".

De acordo com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) Moreira "agora ocupa seu lugar no panteão dos deuses da Música Popular Brasileira!". "Obrigado, Moraes. No meio dessa loucura que vivemos, vou aliviar a saudade te ouvindo cantar. 'E pra ter outro mundo, é preci-necessário viver. Viver contanto em qualquer coisa'", postou ele na rede social.

"Ficamos mais desafinados e abatidos sem eles...", afirmou o ex-deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). "Ontem, o Tantinho da Mangueira, hoje o Moraes Moreira... Eles, com sua música, só cantaram alegrias - de que tanto carecemos hoje. Foram "antes do combinado", com pouco mais de 70 anos. Que encontrem a Paz", disse.

