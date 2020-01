Porta dos Fundos: não esperávamos ter de repudiar censura em pleno 2020

247 - A produtora Porta dos Fundos se manifestou na tarde desta quinta-feira (9) sobre a censura cometida pelo desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível. Na última quarta-feira (8), o magistrado determinou que fosse retirado do ar o “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”.

Por meio do Twitter, o Porta afirmou que é contra qualquer ato de censura e disse que continuará a publicar suas esquetes de humor. "O Porta dos Fundos é contra qualquer ato de censura, violência, ilegalidade, autoritarismo e tudo aquilo que não esperávamos mais ter de repudiar em pleno 2020. Nosso trabalho é fazer humor e, a partir dele, entreter e estimular reflexões. Para quem não valoriza a liberdade de expressão ou tem apreço por valores que não acreditamos, há outras portas que não a nossa. Seguiremos publicando nossos esquetes todas as segundas, quintas e sábados em nossos canais".

O perfil ainda cobrou que o Poder Judiciário corrija a determinação do desembargador que praticou censura em relação à obra do Porta dos Fundos. "Por fim, acreditamos no Poder Judiciário em manter a defesa histórica da Constituição Brasileira e seguimos com a certeza que as instituições democráticas serão preservadas".

Na decisão de Benedicto Abicair, ele defendeu: "Por todo o exposto, se me aparenta, portanto, mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do Agravo, recorrer-se à cautela, para acalmar ânimos, pelo que concedo a liminar na forma requerida".