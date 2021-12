Apoie o 247

247 - De maneira não prevista, a grande estrela da festa do Prêmio Multishow na noite desta quarta-feira (8) foi Lula. Vencedora na categoria “Canção do Ano” com a música “Crash”, Juçara Marçal e sua empresária, Mariana Mansur, deram o recado. A empresária subiu no palco vestida toda de vermelho e, na camiseta, a mensagem: “Picanha & Cerveja & Lula 2022”, dizia a camiseta da produtora do disco “Delta Estácio Blues”, da cantora fluminense, que também venceu como “Álbum do Ano” na categoria superjuri.

“Tô em uma turnê na Europa, por isso tô mandando esse vídeo pra agradecer a esse prêmio do superjurí”, disse Juçara em um vídeo projetado no telão do prêmio. Ao final, a cantora fez um “L” com os dedos, símbolo de Lula.

Não foi apenas isso. A compositora e cantora IZA (Isabela Cristina Correia de Lima Lima), uma das apresentadora da premiação, ainda fez questão de convidar Mariana Mansur pra que saísse de trás do púlpito e fosse ao centro do palco: “não dá pra te ver, vem mais pra cá”. Veja a cena:

A IZA dizendo: "Vem mais pra cá, não da pra ver você aí atras" foi tudoh! #PremioMultishow2021 Só vem Lula 2022! pic.twitter.com/JgHaZ2Yssm — Larissa Machado (mulheresdelutta) (@larimachadoh) December 9, 2021

Veja agora o “L” de Juçara Marçal:

Nas redes, Juçara e Mariana comemoram a premiação e a repercussão do ato nas redes sociais.

Aos 59 anos, Juçara Marçal, que é nascida em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira ainda nos anos 1990 com a Companhia Coral.

Ela ganhou projeção com seu trabalho nos grupos Vésper Vocal, A Barca e Metá Metá.

Em 2014, lançou seu primeiro álbum solo, Encarnado, que ganhou o prêmio de Música Compartilhada, por júri especializado, no Prêmio Multishow, recebido por Criolo.

