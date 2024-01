"Queremos que a TV, o cinema e vídeo tenham nossa cara e nossos sotaques", afirma ministra da Cultura

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – No último sábado (20/02), durante o 27º Seminário "Cultura e Democracia: o audiovisual na afirmação da soberania nacional”, realizado como parte da programação da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a ministra da Cultura (MinC), Margareth Menezes, destacou a importância de imprimir a identidade nacional nas produções audiovisuais. O evento, que abriu o calendário do setor audiovisual em 2024, proporcionou um espaço de debate sobre a promoção da cultura no contexto do desenvolvimento, da defesa da democracia e na afirmação da soberania do Brasil.

A ministra celebrou conquistas recentes do setor, como a sanção da cota de telas para cinema e TV paga, a abertura de 118 novas salas de cinema em 11 estados com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e as duas chamadas públicas para o setor, totalizando R$ 320 milhões em investimentos. Margareth Menezes ressaltou o desejo de que a televisão, o cinema e as plataformas de vídeo reflitam a diversidade cultural brasileira.

continua após o anúncio

A secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, destacou a relevância da produção independente nacional, afirmando que toda a capacidade instalada do audiovisual brasileiro provém da produção nacional independente. Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil, destacou a parceria entre os dois países no campo audiovisual, abordando a importância do diálogo sobre o Video On Demand (VoD) e a regulação de plataformas de streaming.

Outros participantes do evento abordaram temas como os desafios para o próximo ano, incluindo a diversificação dos mecanismos de fomento, o papel de cada ente no processo e a tradução da importância da cultura para a sociedade. A 4ª Conferência Nacional de Cultura, programada para março em Brasília, foi apontada como palco para discussões sobre a atualização do Plano de diretrizes e metas do Audiovisual e a retomada do debate sobre o Sistema Nacional do Audiovisual.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: