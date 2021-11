Racismo: Chico César é chamado de "negrinho que tocava violão nu" por apresentadores (vídeo)

"Acabaram com nosso carnaval, que era nosso cartão postal", disse Bira de Jacumã, um dos apresentadores do programa Fala Conde (PB). "Fizeram um carnaval pra eles. Era aquele negrinho tocando violão nu...", disse. Outro apresentador respondeu: Renato Vieira, respondeu: "era Chico César". "Era esse mesmo", continuou Bira edit

247 - Apresentadores do programa Fala Conde chamaram Chico César de "negrinho que cantava nu", em alusão à pele do arista paraibano, que é negro.

Um dos apresentadores do programa, Bira de Jacumã afirmou: "acabaram com nosso carnaval, que era nosso cartão postal". "Fizeram um carnaval pra eles. Era aquele negrinho tocando violão nu, como era o nome dele, de Catolé do Rocha, esqueci o nome daquela praga, ninguém se lembra mais dele", disse.

O outro apresentador, Renato Vieira, respondeu: "era Chico César".

"Era esse mesmo", continuou Bira.

