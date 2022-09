Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor, questiona título de eleitor no celular e é ironizado por internautas

Apoie o 247

247 - O vocalista da banda Ultraje a Rigor Roger Moreira criticou a opção de o título de eleitor ser mostrado pelo celular na hora da votação e foi criticado por internautas.

"Eu não sei quem foi o gênio que pensou em facilitar as coisas para todo mundo colocando o título de eleitor no celular só pra depois algum imbecil decretar que vc não pode levar o celular para votar", escreveu o músico no Twitter.

O perfil Sleeping Giants Brasil, que pressiona empresas a cancelarem anúncios em sites com fake news, reagiu à publicação do músico. "Você não precisa do celular na cabine para votar, apenas mostre o celular com seu e-Título para o mesário e deixe o celular na mesa. Não é muito difícil".

Um internauta afirmou que "uma larva tem QI maior". "Mas não é só burrice, é desinformação proposital também".

Outro usuário disse que Roger Moreira "é um exemplo prático de como analises de 'inteligência' baseado em QI são coisas ultrapassadas e dispensáveis".

Um perfil disse que o "Roger Moreira é uma espécie de Benjamin Button da inteligência".

