"Se Bolsonaro não é nazista, ele adora parecer", diz Gregório Duvivier

247 – O colunista Gregório Duvivier afirmou, na Folha de S. Paulo, que há claras ligações entre Jair Bolsonaro e o nazismo. "Bolsonaro disse que a ditadura tinha que ter matado 30 mil, que prefere ter um filho morto a homossexual, já tirou fotos com um homem fantasiado de Hitler, escreveu carta agradecendo apoio de neonazista e até inventou que tinha um avô que lutou a Segunda Guerra ao lado dos nazistas (seu avô chegou ao Brasil no século 19). Ter um avô nazista não deporia contra ele, mas inventar essa árvore genealógica fantasiosa é coisa de nazista. Seu slogan 'Brasil acima de todos' é uma apropriação idêntica do lema 'Deutschland uber alles'. E eu não vou nem falar do corte de cabelo", afirmou, em sua coluna , na Folha de S. Paulo.

"Michel Gherman, historiador especializado em Holocausto, concorda: o bolsonarismo é um filhote do nazismo. O problema de ter Bolsonaro na disputa eleitoral é que a pura constatação da realidade soa como demonização. Em circunstâncias normais, configura golpe baixo chamar o adversário de nazista, ou de pedófilo, ou de vagabundo, ou de miliciano. No caso de Bolsonaro, evitar os palavrões é passar pano pra nazista. Não tem outro nome", disse ainda Duvivier.

