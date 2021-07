'Se opor a Bolsonaro é higiene moral', diz Lobão, ex-apoiador do governo

BBC News Brasil - Para o cantor e compositor Lobão, que votou em Jair Bolsonaro e foi um dos artistas mais engajados na eleição de 2018, o impeachment do presidente deveria ser a "prioridade zero" do Brasil no momento. Segundo ele, o governo federal é uma "virtuose na merda" e se opor a ele é uma questão de "higiene moral".

"Chegou uma hora em que a gente precisa tirar esse cara. Ele tem que sair de qualquer jeito", disse, em entrevista à BBC News Brasil, por telefone.

Lobão afirma que apoia os protestos deste sábado, mas não vai comparecer por receio de se infectar com a covid. "Não vou porque tomei só uma dose da vacina. A mãe da minha mulher está morando com a gente. Não posso bobear. Quando eu tomar a segunda dose, ainda vou sair de casa com todo o cuidado. Mas agora não vou sair, não".

Leia a íntegra na BBC News Brasil.

