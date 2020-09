Sepultura denuncia queimadas, desmatamento e genocídio indígena: 'fique do lado da Amazônia'

Revista Fórum - A banda de heavy metal brasileira Sepultura lançou na última quarta-feira (23) um clipe denunciando a devastação das florestas brasileiras em meio à tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar se isentar da culpa das queimadas no Pantanal e do desmatamento da Amazônia durante discurso na Organização das Nações Unidas.

O videoclipe da música “Guardians of Earth” (Guardiões da Terra), do disco Quadra, traz cenas da floresta Amazônica e a devastação promovida. “Nossa terra, nossa salvação, deslizando através de nossas mãos atadas”, diz trecho da canção. “Salve o nosso futuro. Nós nunca desistiremos. Preserve o nosso futuro. Nunca desista, lute até o fim, nunca desista”, canta ainda o Sepultura.

