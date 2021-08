Site de Lula diz que Roger é "inútil" há mais de 30 anos e "ultraje sem nenhum rigor"

Vocalista tem se notabilizado como um dos maiores propagadores de fake news do País edit

Do site Lula.com.br – Inútil há mais de 30 anos, Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, finalmente conseguiu voltar a ter alguma visibilidade na mídia. Não devido à sua música: Roger passou a ser lembrado pelas agências de checagens de fake news da grande mídia como disseminador de mentiras sobre a Covid-19. Esse não é, porém, o único assunto sobre o qual Roger mente: ele vive de divulgar fake news em apoio a Bolsonaro (o rei da mentira) e contra Lula. Apoiador bolsonarista de primeira hora, o cantor mostra que uma de suas únicas músicas de sucesso, lançada há 35 anos, ainda é a que melhor o define: “a gente somos inútil”.

Roger, aquele que admite na mesma música que não sabe escolher presidente, se dedica atualmente a tuitar mentiras a respeito da recepção de Lula em sua viagem pelo Nordeste (são ao menos 3 fake news sobre o assunto nas postagens entre hoje e ontem, incluindo distorções de falas, vídeos antigos e vídeo falso de supostas vaias a Lula em restaurante). A passagem do ex-presidente por terras nordestinas está deixando Bolsonaro e seus comparsas acuados. Com medo, eles mentem, divulgam montagens e inundam as redes de notícias falsas requentadas de quatro anos atrás.

O vocalista segue a mesma estratégia de seu ídolo Bolsonaro, que tem na mentira a principal estratégia de governo. Estudos nacionais e internacionais comprovam que o atual presidente do país mente ao menos 4 vezes por dia.

Vale lembrar que Roger, que é famoso por divulgar fake news contra os governos do PT e sobre a imprensa desde 2014, também se dedica a explicar os crimes de Bolsonaro, defendendo a prática da rachadinha. Sua conta de twitter, aliás, é uma vitrine de exposição de mentiras de todos os tipos, desde aquelas sobre a Covid-19 até ataques ao STF.

O cantor segue a boiada de fake news de Bolsonaro, que se intensificou a partir de junho, quando as pesquisas eleitorais passaram a trazer Lula como líder isolado nas intenções de voto para presidente. Entre muitas outras fake news, ele já soltou vídeo falso com fala de Lula desacelerada para simular embriaguez, compartilhado por Milton Neves.

