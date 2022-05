"Só existe uma via: é Lula", diz Gustavo Mendes

Apoie o 247

247 – O ator e humorista Gustavo Mendes, que disputará o cargo de deputado federal pelo PT de Minas Gerais, disse, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil tem hoje um único caminho para superar o fascismo de Jair Bolsonaro. "Só existe uma via no Brasil: é Lula", afirma. "Bolsonaro vai perder as eleições, mas o bolsonarismo vai continuar. A semente que ele espalhou vai ficar por aí. Mas os brasileiros estão aprendendo com o sofrimento. Tá muito claro o que estão pagando pela gasolina, pela cenoura. Doeu no bolso", acrescenta.

Gustavo, que ganhou notoriedade com suas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff, diz que ela é um exemplo de integridade na política brasileira. Na entrevista, ele também falou sobre suas bandeiras. "Eu sou a bandeira LGBTQUIA+. Essa bandeira é minha vida, o meu corpo. Mas minha principal causa é a economia criativa", afirmou. "O contrário do amor é a indiferença. Quem odeia, ama", disse ainda o ator, ressaltando que o Brasil encontrará novamente um caminho de paz e felicidade.

