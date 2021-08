Tarcísio Filho sobre conversa com Glória Menezes: "uma das missões mais dolorosas da minha vida"

Filho do artista Tarcísio Meira, que faleceu, e Glória Menezes, Tarcísio Filho, de 56 anos, falou sobre a dor de contar à mãe sobre a perda do pai. Também disse que ela "está frágil, passando pelo pior momento da vida dela, mas está vivendo a intensidade do momento" edit

247 - Filho do artista Tarcísio Meira, que morreu na última sexta-feira (13), e Glória Menezes, Tarcísio Filho, de 56 anos, disse que contar à mãe sobre o falecimento do pai foi uma das "missões mais dolorosas" de sua vida.

"Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Eu me preocupava como ela reagiria nesse sentido. Ela está frágil, passando pelo pior momento da vida dela, mas está vivendo a intensidade do momento", disse em entrevista ao programa Fantástico. "Ela se despediu do pai. Eu levei ela para vê-lo. Faz parte do ritual, tem de ser vivido, é importante", complementou.

"Sempre terei saudades, a vida toda, mas eu não deixei nada pendurado. Meu pai tinha algumas comorbidades bastante sérias. Problemas renais, pulmonares. Eu sempre estava chamando a atenção dele para isso. E mesmo com a vacina ele precisaria de extremo cuidado", relembrou.

Tarcisinho contou o último desejo do pai, que pediu diretamente a ele. "'Meu filho, quando eu morrer, eu quero que você pegue as minhas cinzas e jogue na fazenda'. Então, eu vou fazer isso. Esse ritual de passagem para com a mãe, eu vou fazer com ela lá. Aí, eu faço uma missa quando ela sair do hospital, com os irmãos, a família, para a gente poder botar…", afirmou. "Eu vou sentir falta, mas quem não sentiria?".

