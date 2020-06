"Triste", diz filha de Regina Duarte sobre falta de transparência no Ministério da Saúde

247 - A atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, foi às redes sociais reclamar da falta de transparência do Ministério da Saúde, que desde a última semana dificulta o acesso da população aos números do avanço da Covid-19 no Brasil.

"Os erros que o Brasil está cometendo nessa crise sanitária vão entrar para a história. Que triste. Transparência é o mínimo", escreveu a atriz.

Recentemente, Regina Duarte era secretária da Cultura de Jair Bolsonaro.

