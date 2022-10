Vem aí a celebração "Mil Guitarras para Victor Jara"

Apoie o 247

ICL

247 - Realiza-se neste sábado (22), em São Paulo, a quinta edição do evento "Mil Guitarras para Víctor Jara", evento que visa manter vivo o legado do grande trovador chileno.

"Mil Guitarras para Victor Jara" é um evento de memória e de celebração da importância que Victor Jara tem na história da cultura e da política latinoamericana.

"Estamos chegando na 5ª edição. Cantar e tocar as canções dele, as que ele recompilou, outras que dialogam com esse universo musical dele, é seguir honrando seu legado e seus ensinamentos, apontando para uma América Latina mais justa, igualitária, com arte e cultura acessível para todos", afirma Ana Maria Stinghen, percussionista, integrante do EntreLatinos e Secretária-Geral do Dandô - Circuito de Música Dércio Marques.

"Em um momento em que a democracia brasileira está sob ataque, lembrar como e o motivo pelo qual o Victor Jara foi assassinado, nos faz refletir e ter forças para defender os nossos direitos sociais e humanos, nos faz defender a cultura e lembrar que o Brasil também faz parte da América Latina. Afinal, muitos chilenos se exilaram aqui no Brasil, durante a ditadura pinochetista", diz Ana Maria Stinghen.

Serviço

🗓️ Data: 22/10 (Sábado)

⏰ Horário: a partir das 14h

Endereço: Rua Padre Marchetti, 237 - Ipiranga

Entrada gratuita

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.