Wesley Safadão e Thyane são indiciados por vacinação irregular

Metrópoles - O cantor Wesley Safadão, a esposa dele, Thyane Dantas, e mais seis pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Ceará, nesta quarta-feira (29/9), por irregularidade na vacinação contra a Covid-19. O inquérito foi enviado ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A informação é do G1.

O casal e cinco dos indiciados deverão responder na Justiça do estado pelos crimes de peculato e infração de medida sanitária. A Polícia Civil informou que as penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão. Sabrina Tavares, produtora do cantor foi indiciada somente pelo crime de infração de medida sanitária.

A Polícia Civil informou que as investigações indicaram que três servidores públicos da Secretaria da Saúde do Município (SMS) de Fortaleza “foram os responsáveis pelo sucesso da vacinação do trio”. Eles contaram com o apoio e participação de mais duas pessoas, que não atuavam no governo municipal.

