Zeca Pagodinho se pergunta sobre o futuro do país: 'como é que vai ser pro meu neto, pra minha filha?

247 - O cantor e compositor Zeca Pagodinho deu uma entrevista à jornalistas Mônica Bergamo e falou sobre o Brasil: "tá tudo muito ruim, cara. Só tá deixando a gente triste. As crianças sem escola, sem hospital. Não tem nada."

O cantor ainda perguntou: "a gente tem filhos, neto... Como é que vai ser pro meu neto, pra minha filha?

Em entrevista publicada no jornal Folha de S. Paulo, Zeca ainda comentou sobre o ritmo de shows: "diminuir um pouco, cara. Estou com 61 anos, quero viver. Viver a minha vida, o meu neto. Estou trabalhando há 35 anos. Não dá pra ficar fazendo cinco, seis shows por mês. Aí todo mundo [vai] gastando o meu dinheiro e eu mesmo… Né? Eu mesmo não gasto isso tudo. Ué, não vou a lugar nenhum. Qual é o meu luxo? Tomar um vinho e uma cerveja. A cerveja, a Brahma me dá."

Sobre o país, ele afirmou: "tá tudo muito ruim, cara. Só tá deixando a gente triste. As crianças sem escola, sem hospital. Não tem nada. Aí vem agora uma meia dúzia de bobão falando do Cacique de Ramos [o bloco carioca foi criticado em redes sociais por usar fantasias de indígenas]. Tô desanimado."