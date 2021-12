705 mil homens brancos têm renda maior que a de todas as 33 milhões de mulheres negras

As mulheres negras são 26% da população adulta e detêm apenas 14,3% da renda nacional, segundo levantamento exclusivo do Made/USP edit

247 - Os 705 mil homens brancos que fazem parte do 1% mais rico do país e representam 0,56% da população adulta têm 15,3% de toda a renda, uma fatia maior do que a de todas as mulheres negras adultas juntas, que representam cerca de 33 milhões de pessoas no Brasil, informa levantamento divulgado pela Folha de S.Paulo.

As mulheres negras são 26% da população adulta e detêm apenas 14,3% da renda nacional, segundo levantamento exclusivo do Made/USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da Universidade de São Paulo).

O estudo se baseia na mais recente Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2017 e 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e na declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, da Receita Federal.

