À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta, a economia da Europa sucumbe à crise

Apoie o 247

ICL

Reuters - Era para ser o ano estelar da Europa. Uma euforia de gastos pós-pandemia, apoiada por copiosos gastos governamentais, foi definida para impulsionar a economia e ajudar as famílias fatigadas a recuperar a sensação de normalidade após dois anos terríveis.

Mas tudo isso mudou em 24 de fevereiro com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A normalidade se foi e a crise se tornou permanente.

Uma recessão agora é quase certa, a inflação está se aproximando de dois dígitos e um inverno com escassez de energia iminente está se aproximando rapidamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora sombria, essa perspectiva ainda deve piorar antes de qualquer melhora significativa em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Crise é o novo normal", diz Alexandre Bompard, presidente-executivo da varejista Carrefour (CARR.PA). "O que estávamos acostumados nas últimas décadas - inflação baixa, comércio internacional - acabou", disse ele aos investidores.

A mudança é dramática. Há um ano, a maioria dos analistas previu um crescimento econômico em 2022 próximo a 5%. Agora, uma recessão de inverno está se tornando o caso básico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Famílias e empresas estão sofrendo com as consequências da guerra - altos preços de alimentos e energia - agora agravados por uma seca devastadora e baixos níveis dos rios que restringem o transporte.

Com 9%, a inflação na área do euro está em níveis não vistos em meio século e está minando o poder de compra com o dinheiro extra usado em gasolina, gás natural e alimentos básicos.

As vendas no varejo já estão caindo, meses antes do início da temporada de aquecimento e os compradores estão reduzindo suas compras. Em junho, os volumes de vendas no varejo caíram quase 4% em relação ao ano anterior, liderados por uma queda de 9% registrada na Alemanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os consumidores recorrem a redes de desconto e desistem de produtos de alta qualidade, mudando para marcas de desconto. Eles também começaram a pular certas compras.

"A vida está se tornando mais cara e os consumidores estão relutantes em consumir", disse Robert Gentz, co-CEO da varejista alemã Zalando, a repórteres.

Até agora, as empresas têm lidado bem graças ao excelente poder de precificação devido às persistentes restrições de oferta. Mas os setores intensivos em energia já estão sofrendo.

Quase metade da capacidade de fundição de alumínio e zinco da Europa já está offline, enquanto grande parte da produção de fertilizantes, que depende de gás natural, foi fechada.

O turismo tem sido o raro ponto positivo com pessoas que procuram gastar algumas das economias acumuladas e aproveitar seu primeiro verão sem preocupações desde 2019.

Mas mesmo o setor de viagens está prejudicado pela falta de capacidade e de mão de obra, pois os trabalhadores demitidos durante a pandemia relutam em retornar.

Aeroportos importantes, como Frankfurt e Londres Heathrow, foram forçados a limitar os voos simplesmente porque não tinham funcionários para processar os passageiros. No Schiphol de Amsterdã, os tempos de espera podem chegar a quatro ou cinco horas neste verão.

As companhias aéreas também não conseguiram lidar com isso. A Lufthansa da Alemanha (LHAG.DE) teve que publicar um pedido de desculpas aos clientes pelo caos, admitindo que era improvável que isso diminuísse tão cedo.

Teares de recessão

Essa dor provavelmente se intensificará, especialmente se a Rússia reduzir ainda mais as exportações de gás.

"O choque do gás hoje é muito maior; é quase o dobro do choque que tivemos nos anos 70 com o petróleo", disse Caroline Bain, da Capital Economics. "Vimos um aumento de 10 a 11 vezes no preço spot do gás natural na Europa nos últimos dois anos."

Embora a UE tenha revelado planos para acelerar sua transição para energia renovável e afastar o bloco do gás russo até 2027, tornando-o mais resiliente a longo prazo, a escassez de oferta está forçando a busca de um corte de 15% no consumo de gás este ano. consulte Mais informação

Mas a independência energética tem um custo.

Para as pessoas comuns, isso significará casas e escritórios mais frios no curto prazo. A Alemanha, por exemplo, quer espaços públicos aquecidos apenas a 19 graus Celsius neste inverno, em comparação com cerca de 22 graus anteriormente.

Mais adiante, isso significará custos de energia mais altos e, portanto, inflação, já que o bloco deve abrir mão de seus maiores e mais baratos suprimentos de energia.

Para as empresas, isso significará menor produção, o que prejudica ainda mais o crescimento, principalmente na indústria.

Os preços do gás no atacado na Alemanha, a maior economia do bloco, aumentaram cinco vezes em um ano, mas os consumidores estão protegidos por contratos de longo prazo, então o impacto até agora tem sido muito menor.

Ainda assim, eles terão que pagar uma taxa imposta pelo governo e, uma vez que os contratos rolam, os preços dispararão, sugerindo que o impacto virá apenas com um atraso, pressionando persistentemente a inflação.

É por isso que muitos, senão a maioria dos economistas, veem a Alemanha e a Itália como o número 1 da Europa. 1 e não. 4 economias com forte dependência de gás, entrando em recessão em breve.

Embora uma recessão nos Estados Unidos também seja provável, sua origem será bem diferente.

Forro de prata

Lutando com um mercado de trabalho aquecido e um rápido crescimento salarial, o Federal Reserve dos EUA vem aumentando as taxas de juros rapidamente e deixou claro que está disposto a arriscar até mesmo uma recessão para domar o crescimento dos preços.

Por outro lado, o Banco Central Europeu só aumentou as taxas uma vez, de volta a zero, e se moverá apenas com cautela, ciente de que aumentar o custo dos empréstimos de países altamente endividados da zona do euro, como Itália, Espanha e Grécia, pode alimentar preocupações sobre sua capacidade para continuar pagando suas dívidas.

Mas a Europa entrará em recessão com alguns pontos fortes.

O emprego é recorde e as empresas lutam com a crescente escassez de mão de obra há anos.

Isso sugere que as empresas estarão dispostas a manter os trabalhadores, especialmente porque eles caminham para a desaceleração com margens relativamente saudáveis.

Isso poderia sustentar o poder de compra, apontando para uma recessão relativamente superficial, com apenas um aumento modesto no que agora é uma taxa recorde de desemprego.

"Vemos uma escassez aguda contínua de mão de obra, desemprego historicamente baixo e um alto número de vagas", disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, à Reuters mais cedo. "Isso provavelmente implica que, mesmo que entremos em uma recessão, as empresas podem estar bastante relutantes em demitir trabalhadores em larga escala".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.