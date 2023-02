Ação judicial tenta transferir controle de grande empresa brasileira para obscura firma asiática

Apoie o 247

247 – Uma das maiores empresas do Brasil de papel e celulose, a Eldorado, pode cair nas mãos de uma obscura empresa asiática, que não tem outros investimentos no País, em razão de uma polêmica ação judicial.

Isso porque uma decisão do juiz José Benedito Franco de Godoi, da 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) abriu caminho para que uma arbitragem contestada na justiça avance e permita a transferência de ações de controle da holding brasileira J&F na Eldorado para a asiática APP, do empresário sino-indonésio Jackson Wijaya, que se aproximou do bolsonarismo, se envolveu em escândalos de espionagem empresarial e contratou como lobistas no Brasil Michel Temer e João Doria.

O negócio é avaliado em R$ 15 bilhões, mas a APP não cumpriu as condições contratuais para adquirir a empresa, que só foi colocada à venda em razão de obrigações impostas por acordos de leniência.

