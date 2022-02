Agronegócio teme que sanções à Rússia impeçam importação de fertilizantes. Brasil é o maior importador do insumo no mundo

Apoie o 247

ICL

247 – O Brasil, maior produtor agrícola do mundo, importa 80% dos fertilizantes utilizados nas plantações nacionais. Entre os fertilizantes nitrogenados, a importação sobe ao patamar de 95%. A Rússia é o maior produtor de fertilizantes do mundo, sobretudo de nitrogenados. A desobstrução da corrente de comércio de fertilizantes entre os dois países foi um dos principais itens da pauta da viagem de Jair Bolsonaro a Moscou, há duas semanas. Agora, com a imposição de sanções comerciais à Rússia de Vladimir Putin pelos Estados Unidos, Comunidade Européia e Reino Unido, em razão dos ataques e bombardeios à Ucrânia desencadeados nesta 5ª feira, 24 de fevereiro, todo o setor do agronegócio brasileiro teme o bloqueio à compra de insumos russos.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que deve deixar o cargo no próximo dia 31 de março para ser candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul (há quem tente fazer dela candidata a vice-presidente da República na chapa com Bolsonaro), disse ao colunista Tales Faria, do portal Uol, que “acompanha muito de perto” as sanções impostas à Rússia. O motivo de tamanha atenção é justamente a importação de fertilizantes. Caso ocorra uma quebra da corrente de comércio com a Rússia, o preço dos insumos agrícolas tende a subir demais, em dólar ou euro, e haverá impacto imediato no preços dos alimentos no Brasil e na competitividade das commodities agrícolas nacionais.

Leia clicando aqui , a íntegra do texto de Tales Faria no Uol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE