Alckmin diz que não será ministro da Economia de Lula e afirma que tarefa é "ser copiloto"

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), negou que assumirá o comando do Ministério da Economia em caso de vitória do petista, informa a Folha de S. Paulo.

A repórteres em Belo Horizonte (MG) nesta terça-feira (13), Alckmin disse que sua tarefa como vice será "colaborar no conjunto do governo". "Já fui vice do governador Mário Covas, em São Paulo, e vice é copiloto. A tarefa é ajudar, colaborar no conjunto do governo".

A possibilidade de o ex-governador chefiar a economia do país em um eventual terceiro governo Lula tem sido aventada, mas de acordo com a agência de notícias Reuters, o ex-presidente somente escolherá seu ministro da Economia após a eleição.

Alckmin tem bom trânsito entre empresários e o mercado financeiro e é visto como uma espécie de "fiador" da moderação política e fiscal de Lula.

