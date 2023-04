Alckmin: 'passou da hora de o Banco Central reduzir a taxa de juros'

"Não tem razão para nós termos a maior taxa de juros do mundo", disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio edit

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, cobrou nesta segunda-feira (3) do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a redução da taxa básica de juros, atualmente em 13,75%.

"Eu acho que passou da hora [de reduzir a taxa]. Não tem razão para nós termos a maior taxa de juros do mundo. Aliás, é difícil de entender. Em 2020, a taxa de juros era de 2%. Está em 13,75%. Não tem justificativa, e esse é um fator importante, porque câmbio, juros e imposto são decisivos para a atividade econômica", afirmou a jornalistas em Brasília (DF).

Em março, senadores aprovaram um convite para chamar Roberto Campos Neto com o objetivo de explicar o percentual dos juros. O dirigente faria um pronunciamento nesta terça-feira (4), mas foi adiado. A nova data ainda não foi definida.

