Analista do Credit Suisse diz que hegemonia do dólar está ameaçada

De acordo com a revista Forbes, a hegemonia do dólar americano está seriamente ameaçada pelas moedas da Rússia e da China

Sputnik – O analista da Credit Suisse, Zoltan Pozar, citado pela Forbes, alertou que no mundo estão surgindo novas tecnologias relacionadas às criptomoedas, e diferentes países estão elevando seus esforços para acabar com a dependência do dólar.

"A expansão da rede digital baseada no câmbio dos bancos centrais, juntamente com as linhas bilaterais de swap da moeda, pode permitir que os bancos centrais dos países do Sul e Leste atuem como moeda dos fornecedores para garantir o atual fluxo entre os sistemas bancários locais, sem referência ao dólar, bem como não tocar no sistema bancário ocidental", afirmou.

Esta possibilidade já está sendo analisada pelos bancos do mundo todo, inclusive, a China já está lançando a versão digital do yuan.

Especialistas observaram que a Rússia começou a desenvolver sistemas de pagamento através da utilização de rublo digital após a imposição das sanções internacionais.

O analista da Credit Suisse ainda ressaltou que o mundo deve se livrar do dólar em um futuro próximo, e todos os países cumprirão seus deveres sem a utilização da moeda americana.

"Se houver cada vez menos negócios, o dólar americano ficará exposto, mesmo que seja uma moeda predominante, pode ser ameaçada", afirmou.

