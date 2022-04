ANP: botijão de gás chega a custar R$ 160 no País

Apoie o 247

247 - O botijão de gás de 13 quilos já chega a custar R$ 160 no país, de acordo com números da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O maior preço foi encontrado no estado do Mato Grosso e o menor, no Maranhão (R$ 78). Segundo o levantamento, o preço médio do botijão no país aumentou para R$ 113,66, contra R$ 113,54 na semana anterior, alta de 0,10%.

Em 17 estados, o preço médio do gás de cozinha supera o valor médio nacional e, em 10 unidades federativas, o valor médio ficou acima de R$ 120.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril em 3.881 postos do Brasil.

