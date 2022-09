Ao contrário do que Bolsonaro diz em campanha, Brasil cresce menos que o mundo

Apoie o 247

ICL

247 - Mesmo que a economia brasileira cresça 2,7% neste ano, como projetado pelo governo e por parte do mercado, o país deve ter um desempenho ligeiramente abaixo da média mundial e ainda aquém do ritmo verificado nas quatro últimas décadas. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Dados e projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial também mostram que o Brasil cresceu abaixo da média global nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer (2011-2018) e que vai repetir essa tendência na gestão Jair Bolsonaro (PL).

Os dados contradizem a avaliação do governo de que a economia brasileira está decolando, diagnóstico que não é compartilhado pela maior parte do setor privado.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

guede

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.