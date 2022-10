Armínio Fraga desiste de anular voto e declara apoio a Lula

Ex-presidente do Banco Central e peça-chave no governo FHC, economista afirma que o risco à democracia para ele, como eleitor, é decisivo edit

247 - Ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, ligado ao PSDB, desistiu de anular seu voto no segundo turno da disputa presidencial e declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Vou declarar apoio a Lula. Pensei em anular para indicar pouca confiança nos dois finalistas, pensando nas oportunidades desperdiçadas pelo PT no poder. Não vejo uma margem suficiente e, como já disse, os riscos aumentaram”, declarou ao jornal O Estado de S.Paulo .

Questionado sobre qual o tema considera com potencial para se transformar num divisor de águas para eleitores ainda indecisos, ele responde que, no caso dele, é a democracia. “Para o eleitorado, confesso que não sei. Para mim, a garantia de que a qualidade da nossa democracia não será prejudicada.”

Em agosto, ele já havia dito, em entrevista à Veja, que gostaria de ver o governo Bolsonaro "ficar para trás". Apesar de declarar voto em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, ele havia deixado em aberto a possibilidade de votar em Lula em um eventual segundo.

"Este governo me assusta. Armar o povo, ignorar a ciência, o País meio que sair do planeta, de certa forma. Isso eu realmente gostaria de ver ficar para trás", declarou na ocasião.

