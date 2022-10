Armínio Fraga vai se reunir com o PT e tem a grandeza de não condicionar seu apoio a nada

Apoie o 247

247 – O economista Armínio Fraga, que implantou o sistema de metas de inflação no Brasil e foi presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, deixou claro, em entrevista à Folha , que seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está condicionado a nada. "O mais importante para o Brasil hoje é aprimorar a política, garantindo o mais básico, a democracia", afirmou. "Há um espaço grande para pensar prioridades para o Brasil. Mas a situação que vivemos hoje vai muito além da discussão de temas tecnocráticos, como qual seria a melhor sequência para a aprovação de reformas ou o exato desenho do sistema tributário", prosseguiu.

Questionado sobre se aceitaria um convite para ser ministro, ele foi sincero e realista. "Não fui sondado, não fui convidado e acredito que não serei", disse. Mas ele acrescentou que irá dialogar com o PT. "Fui procurado para trocar ideias, o que acho saudável. Vou conversar. Já aceitei", pontuou.

