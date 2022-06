Auxílio Brasil tem fila de 2,78 milhões de famílias para acessarem o benefício

Entre março e abril, a fila mais do que dobrou, com um aumento de 116% edit

CartaCapital - Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta que 2,78 milhões de famílias estão na fila para terem acesso ao programa Auxílio Brasil, programa social do governo Bolsonaro. De acordo com a CNM, 5,3 milhões de pessoas têm perfil para receber o benefício do programa e estavam na fila em abril.

Entre março e abril, a fila mais do que dobrou, com um aumento de 116%. Saltou de 1,307 milhões de famílias (2,1 milhões de pessoas) para 2,788 milhões de famílias (5,3 milhões de pessoas).

