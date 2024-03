Azul prepara oferta para a compra da Gol

Apoie o 247

247 – A Azul está explorando uma possível oferta pela Gol com o auxílio do Citigroup e do Guggenheim Partners, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, que falaram à Bloomberg News. As empresas estão assessorando a Azul, que está avaliando diversas opções, incluindo a aquisição completa de sua concorrente. A possibilidade foi mencionada por uma fonte não identificada, que ressaltou que as discussões estão em estágio privado. A Azul ainda não se manifestou sobre o assunto, enquanto Guggenheim e Citi preferiram não comentar.

Qualquer oferta precisaria da aprovação do Cade. A Gol, sediada em São Paulo, entrou com pedido de Chapter 11 nos EUA após enfrentar US$ 2,7 bilhões em passivos de curto prazo e realizar mais de uma dezena de trocas de dívidas. A Azul e a Gol são parte de um trio de companhias aéreas que dominam as viagens aéreas no maior mercado da América Latina, incluindo a Latam, com sede em Santiago. Apesar dos desafios financeiros enfrentados pelas empresas devido ao aumento dos preços dos combustíveis de aviação e aos atrasos na produção de novas aeronaves, a Azul tem buscado fortalecer seu balanço através de medidas como cortes de custos e acordos com locadores.

A transação foi considerada uma troca de dívida 'distressed' pelas agências de classificação de risco. A Azul e a Gol são parte de um mercado altamente competitivo de transporte aéreo na América Latina. A possibilidade de a Azul adquirir a Gol poderia mudar significativamente a dinâmica desse mercado. A Gol, por sua vez, enfrenta desafios significativos, mas também possui uma posição estratégica importante no segmento de voos domésticos, especialmente entre as principais cidades do Brasil.

