BC faz novo site para quem deseja consultar se tem dinheiro esquecido em contas bancárias. São R$ 8 bi à espera de resgate

247 - O Banco Central informou nesta segunda-feira (7) que uma página na internet será criada para as pessoas fazerem consultas sobre dinheiro esquecido em bancos. De acordo com a instituição, o novo site entrará em operação na próxima segunda-feira (14). O BC informou que os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos apenas a partir de 7 de março. Nesta primeira fase do serviço são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, o BC estimou que os clientes tenham a receber cerca de R$ 8 bilhões. Deste total, R$ 900 mil foram resgatados.

O restante a ser resgatado ao longo de 2022 é consequência de contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, de acordo com o portal G1.

Também existem tarifas e parcelas ou obrigações referentes a operações de crédito cobradas indevidamente, contando que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o BC.

Os valores a serem resgatados também são aqueles não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

O site foi disponibilizado no dia 24 de janeiro, mas, no dia seguinte, o BC tirou a ferramenta do ar porque o sistema não suportou a grande quantidade de acessos.

Serviço de acesso

O novo endereço para as consultas a valores esquecidos é valoresareceber.bcb.gov.br

Para ter acesso ao sistema de consultas, é preciso fazer um cadastro pelo site Acesso (https://sso.acesso.gov.br) ou pelo aplicativo Gov.br

Segundo o banco, só depois de acessar o sistema e apenas no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato para a realização da transferência.

Atenção a possíveis golpes

O BC fez alertas sobre eventuais tentativas de golpe. O único site para consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR) e para solicitação de valores é valoresareceber.bcb.gov.br.

A instituição informou que não envia links e ninguém está autorizado a entrar em contato com a pessoa em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.

O cidadão também não deve fazer pagamento para ter acesso aos valores - seria golpe.

