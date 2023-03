Bancos anunciam suspensão da modalidade após governo reduzir juros do consignado para aposentados

Apoie o 247

ICL

247 - Bradesco, Pagbank, Itaú, Daycoval, PAN e outras instituições financeiras anunciaram a suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação aconteceu após o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) diminuir as taxas máximas de juros dessa modalidade de 2,14% para 1,70%.

De acordo com o portal G1, 89% do consignado de aposentados do INSS é concedido por bancos privados. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil atuam em 11% e cobravam taxas acima dos 1,70% definidos como teto na última segunda-feira (13).

O Daycoval disse que, mediante a aprovação do novo teto, decidiu "concentrar esforços para a operação de empréstimo consignado para funcionários públicos" e suspender temporariamente as operações do produto de crédito consignado do INSS por não serem "economicamente viáveis".

O banco PAN disse que "em função da redução do teto de juros aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), suspendeu temporariamente novas operações consignadas do INSS de empréstimo, cartão e cartão benefício".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.