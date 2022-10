Bancos cumprimentam Lula pela vitória e dizem estar "à disposição" do novo governo

“O setor bancário, que tradicionalmente se posiciona com pautas voltadas para o desenvolvimento do país, está à disposição para colaborar com o novo governo”, disse a Febraban edit

247 - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou um comunicado cumprimentando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (30), além de saudar o processo democrático. Os bancos afirmam que estão “à disposição para colaborar com o novo governo”.

“O setor bancário, que tradicionalmente se posiciona com pautas voltadas para o desenvolvimento do país, está à disposição para colaborar com o novo governo”, disse a Febraban em nota assinada pelo presidente da instituição, Isaac Sidney.

Nos últimos meses, a Febraban promoveu uma série de eventos com os candidatos à Presidência da República. "Entre os temas discutidos, tratamos de controle da inflação, responsabilidade fiscal, manutenção da autonomia do Banco Central, priorização das reformas tributária e administrativa, atração de investimentos e medidas voltadas à redução do custo de crédito para os consumidores", diz um trecho da nota.

Lula foi eleito presidente da República pela terceira vez com a maior votação da história, 60.345.999 de votos (50,90% dos votos válidos), ante 58.206.354 votos (49,10% dos votos válidos) de Jair Bolsonaro (PL).

