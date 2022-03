Bancos russos passam a permitir contas em yuan, a moeda chinesa

Apoie o 247

ICL

Do site RT – Com a Rússia agora oficialmente cortada do dólar americano e do euro, o banco estatal VTB ofereceu à sua clientela a oportunidade de abrir contas de poupança em yuan chinês que rendem uma taxa de juros máxima de 8%. O segundo maior banco do país foi atingido pelas sanções ocidentais destinadas ao isolamento financeiro total da Rússia por causa de sua guerra na Ucrânia.

“À luz do aumento das taxas de câmbio do dólar e do euro, muitos clientes estão demonstrando interesse em investir em outras moedas, e o yuan é uma das opções mais acessíveis e promissoras para investir fundos”, disse o banco em comunicado.

Os clientes existentes podem abrir depósitos remotamente no VTB Online com um valor mínimo de 100 yuans (US $ 16). Nas agências VTB, eles podem depositar um mínimo de 500 yuans.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o banco, a última oferta será a alternativa mais lucrativa aos depósitos em outras moedas estrangeiras. O rendimento anual de um depósito de três meses é de 8% em dólares e 7% em euros.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE