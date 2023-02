Banqueiro diz que fraude das Americanas foi arquitetada por uma quadrilha

Apoie o 247

247 – O banqueiro Ricardo Lacerda, da BR Partners, não mediu palavras para se referir ao calote das Americanas, após a fraude de R$ 43 bilhões na empresa de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. "Isso faz com que um número crescente de companhias venham renegociando suas dívidas com credores, algumas até chegando à recuperação judicial", disse ele à jornalista Daniele Madureira , da Folha.

Lacerda falou sobre o impacto do calote para o mercado, de forma geral. "Haverá um cenário de retração muito forte no curto prazo em função das incertezas causadas pelo caso Americanas", disse ele. "A empresa arquitetou uma fraude colossal, a maior da história do Brasil, claramente perpetrada por uma quadrilha que agia de forma uníssona", apontou.

Sócio de referência da Americanas ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira tinha atuação marcante no dia a dia da empresa, segundo relatos de funcionários colhidos pelo Estado de S. Paulo. Apesar disso, Sicupira, assim como Lemann e Telles, alega que não tinha conhecimento sobre o rombo de mais de R$ 40 bilhões nos números da Americanas.

De acordo com a reportagem, a expressão "ordem do Beto [em referência a Sicupira]" era comumente utilizada pelos funcionários para justificar alguma decisão ou comando.

