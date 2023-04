Banqueiro diz que Lula tem razão e que meta de inflação é irrealista

Apoie o 247

247 — O fundador do BR Partners, Ricardo Lacerda, concorda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a proposta de alterar a meta de inflação para reduzir as taxas de juros. Segundo o banqueiro, que tem expressado as preocupações do empresariado com o aumento do crédito, uma meta de inflação de 4,75% ou 5,25% seria mais adequada para o momento atual e permitiria ajustes na política monetária.

Lacerda enfatiza que o Brasil nunca conseguiu manter uma inflação consistentemente abaixo de 4%. “Temos que ser realistas”, comentou em entrevista à Folha de S.Paulo .

Ele é sócio-fundador e presidente do BR Partners, tendo ocupado cargos de destaque em instituições financeiras como Citi e Goldman Sachs. Ele é graduado em administração e possui mestrado pela Universidade Columbia.

