Banqueiro mais rico da Ásia chama dólar de 'maior terrorista financeiro' e sugere moeda substituta

Sputnik - Uday Kotak, o banqueiro mais rico da Ásia e CEO de um dos maiores bancos da Índia, o Kotak Mahindra, um forte crítico do dólar americano, declarou que a rupia indiana é sua alternativa de moeda de reserva mundial.

"Acredito sinceramente que o maior terrorista financeiro do mundo é o dólar americano. Todo o nosso dinheiro está em contas americanas e alguém nos EUA pode dizer: 'Você não pode retirá-lo a partir de amanhã de manhã'. Então você acaba preso", disse o empresário na cerimônia do Economic Times Awards em Nova Deli.

O mundo inteiro, continuou o banqueiro, está agora "procurando desesperadamente por uma moeda de reserva alternativa" e considerou a rupia indiana a opção mais adequada. Na opinião de Kotak, outras regiões não são capazes de tal tarefa.

Segundo Kotak, a Europa não vai poder fazer da sua moeda uma moeda de reserva por ser um grupo de Estados europeus. Ele acredita que o Reino Unido ou o Japão "não terão coragem de assumir tais posições, apesar de tanto a libra esterlina como o iene serem moedas livres", enquanto a China "tem um sério problema de confiança com muitos países".

Por outro lado, a Índia, nas palavras do especialista, tem um longo caminho a percorrer e construir instituições fortes e uma estrutura que "não dependa do capricho de ninguém".

"Os mecanismos têm que ser confiáveis. Você tem que confiar na Índia. Em cada nota de dólar há uma linha que diz 'em Deus nós acreditamos'. Temos que ter uma linha que diz 'na Índia nós acreditamos' para que o resto do mundo invista seu dinheiro em uma moeda alternativa ao dólar americano", disse Kotak, afirmando que implementar tal alternativa à moeda dos EUA provavelmente levaria uma década.

No dia 30 de abril, o banqueiro comentou no Twitter que havia "inadvertidamente" usado a frase "terrorista financeiro", explicando que seu comentário significava que "uma moeda de reserva tem um poder desproporcional, seja por nossa conta, a alta taxas de 500 pontos base ou porque os países emergentes têm [dólares americanos] para obter liquidez".

No início de novembro de 2022, o governo indiano autorizou o uso da rupia em transações comerciais internacionais. O Ministério do Comércio do país explicou que isso deve simplificar e facilitar as transações comerciais internacionais, dado o crescente interesse na internacionalização da rupia.

