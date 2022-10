Bolsa Família: "Lula manterá os R$ 600. Quem está recebendo, fique tranquilo", garante Tereza Campello

No Twitter, ex-ministra escancarou o caráter eleitoreiro do Auxílio Brasil dado por Bolsonaro e detalhou como será o Bolsa Família no eventual novo governo Lula edit

247 - A ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello usou o Twitter na manhã desta terça-feira (11) para desmontar fake news que têm sido espalhadas sobre como será o Bolsa Família no eventual novo governo do ex-presidente Lula (PT).

Ela ainda escancarou o caráter eleitoreiro do Auxílio Brasil turbinado pago por Jair Bolsonaro (PL) às vésperas da eleição.

Segundo Campello, no governo Lula os beneficiários do programa social seguirão recebendo R$ 600, com um acréscimo de R$ 150 por filho de até seis anos.

A ex-ministra também lembrou do histórico de pagamento do Bolsa Família nos governos petistas para tranquilizar os que necessitam do auxílio. "O governo Lula manterá os R$ 600. Quem está recebendo fique tranquilo. Lula tem palavra. Ao contrário de Bolsonaro, que não tem compromisso e não colocou recursos no Orçamento de 2023 para pagar os R$600. Não fez porque não pretende cumprir. O Bolsa Família funcionou por 18 anos. Nós nunca interrompemos pagamentos, nunca mudamos critérios na surdina e nem demos benefícios em véspera de eleição. Bozo deixou o Bolsa Família congelado por 3 anos e na última hora aparece com promessas. É o Bolsa Fiado!".

2/O Gov. Lula manterá os R$600 reais. Quem está recebendo fique tranquilo. Lula tem palavra. Ao contrário de Bolsonaro, que não tem compromisso e não colocou recursos no Orçamento de 2023 para pagar os R$600. Não fez porque não pretende cumprir. pic.twitter.com/2FWsj6jEF2 — Tereza Campello (@CampelloTereza) October 11, 2022

4/ O Bolsa Família funcionou por 18 anos. Nós nunca interrompemos pagamentos, nunca mudamos critérios na surdina e nem demos benefícios em véspera de eleição. Bozo deixou o Bolsa Família congelado por 3 anos e na última hora aparece com promessas. É o Bolsa Fiado! — Tereza Campello (@CampelloTereza) October 11, 2022

6/ Nossa proposta de enfrentamento da pobreza vai muito além do Bolsa Família ampliado com no mínimo de R$600 e do adicional de R$150. Vamos valorizar o Salário Mínimo com aumentos acima da inflação e gerar empregos decentes. October 11, 2022

8/ Quero relembrar Lula criou o Bolsa Família no primeiro ano de governo, em 2003. Não deixamos para fazer coisas na última hora, as vésperas da eleição. Ou prometer fiado. — Tereza Campello (@CampelloTereza) October 11, 2022

