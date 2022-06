Bolsocaro: preço do pão com margarina sobe acima da inflação e café do brasileiro fica mais caro

Os produtos do café da manhã tiveram alta de preços de 32,16% —bem acima do registrado no IPCA de 12 meses até abril (12,13%) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nem o tradicional cafezinho com pão passou ileso pela alta da inflação do governo Bolsonaro. Itens essenciais no café da manhã do trabalhador brasileiro, o pão francês, a margarina e o leite subiram acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Geral de Preços ao Consumidor - Amplo), em 12 meses até abril.

Os produtos do café da manhã tiveram alta de preços de 32,16% —bem acima do registrado no IPCA de 12 meses até abril (12,13%).

O Índice de Inflação da Cesta Básica de abril aponta que os maiores vilões foram o tomate (103,26%), café em pó (67,53%) e batata-inglesa (63,4%). No período, apenas um item apresentou queda de preço: o arroz, que ficou 11,53% mais barato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE