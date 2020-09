Bolsonaro e Paulo Guedes criam nova CPMF, confirma líder do governo no Congresso

Projeto do novo imposto, tema com forte rejeição na população e no Congresso, vem acompanhado da criação do programa Renda Cidadã edit

Revista Fórum - A reforma tributária do governo Jair Bolsonaro prevê a criação de um imposto sobre transações com alíquota de 0,2%. A informação foi confirmada pelo líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

Quem movimentar, por exemplo, R$ 1.000, pagará R$ 2. Gomes destacou que não haverá aumento de carga tributária porque o novo tributo seria acompanhado da redução de impostos que incidem em salários de todos os setores da economia.

A ideia é reduzir o pagamento de 20% que as empresas fazem na contribuição previdenciária dos salários dos empregados. Os empregadores deixariam de recolher R$ 100 bilhões por ano.

Leia mais na Fórum.