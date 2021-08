Bolsonaro sinaliza que poderá adotar o horário de verão, extinto por ele em 2019

247 - Jair Bolsonaro sinalizou que poderá implementar o horário de verão como uma forma de minimizar os riscos decorrentes da crise hídrica no Brasil. "Se a maioria da população quiser a volta, eu posso fazer isso aí”, disse o ex-capitão nesta segunda-feira (2), em entrevista à Rádio ABC de Novo Hamburgo (RS), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro disse que irá falar com uma rádio que "ouve quase sempre", para que seja feita uma pesquisa com os ouvintes para saber a "vontade popular" sobre o assunto. Ainda segundo ele, a falta de apoio popular é um motivo desfavorável à adoção da medida. "No momento, eu sei que para alguns setores aumenta o faturamento, porque as pessoas ficam mais tempo aí frequentando o comércio, isso a gente pesa aqui também. Mas no momento não tem clima, apoio popular, para a gente voltar o horário de verão", disse.

Pouco após chegar ao poder, em 2019, Bolsonaro acabou com o horário de verão alegando que mudanças nos hábitos do consumidor e o avanço tecnológico teriam reduzido a importância da economia de energia por meio do horário de verão. Recentemente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que não havia nenhum estudo para que a medida voltasse a ser implementada.

