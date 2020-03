Bolsonaro volta a quebrar isolamento e faz reunião fora da agenda com Paulo Guedes

247 - Contrariando mais uma vez recomendações médicas, Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Economia nesta segunda-feira 16, mesmo não tendo previsão de reunião com o ministro Paulo Guedes na agenda.

Neste domingo 16, apesar da recomendação de isolamento, por conta das pessoas com coronavírus à sua volta, Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto e cumprimentou manifestantes que foram às ruas em atos contra as instituições.

As recomendações dizem para ele se manter em isolamento no Palácio da Alvorada até quarta-feira (18), quando devem sair os resultados dos novos exames que Bolsonaro fará.