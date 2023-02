Brasil obtém apoio integral dos BRICS e Dilma será presidente do banco de desenvolvimento do bloco

Apoie o 247

247 – A ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que trouxe fome, destruição e miséria ao Brasil, será mesmo presidente do banco de desenvolvimento dos BRICS. Isso porque o Brasil obteve apoio de todos os países do bloco para promover a substituição.

"Não é mais uma possibilidade, mas uma certeza: por indicação do governo Lula, Dilma Rousseff presidirá o Banco dos Brics, instituição criada em 2014 e que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil já tem o o.k. dos outros países membros e o governo já acertou com Marcos Troyjo sua saída do cargo já neste mês. Lula quer que Dilma já esteja como presidente do banco quando ele visitar a China, em março. A ex-presidente vai morar em Xangai. Comandará o banco até 2025. Troyjo​​​​​​​ já foi convidado por Tarcísio de Freitas para ocupar um cargo no governo de São Paulo", informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no Globo.

