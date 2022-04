Brasil pede à OMC veto a sanções contra a Rússia na área alimentar

Apoie o 247

ICL

247 – O Brasil voltou a se posicionar contra as sanções contra a Rússia, que vêm sendo impostas em razão da guerra na Ucrânia. "Jair Bolsonaro pediu a ajuda da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, para blindar fertilizantes e insumos agrícolas contra sanções financeiras e restrições logísticas criadas em meio à guerra na Ucrânia. A ideia é ter mecanismos que garantam o livre fluxo das matérias-primas para a agricultura, impedindo uma escassez dos produtos no mercado global, flexibilizando restrições impostas à Rússia e Belarus", informa o jornalista Daniel Rittner , do Valor.

"Vou trabalhar nisso e ver o que pode ser feito", disse Ngozi, no fim do dia. "De acordo com o chanceler Carlos França, que acompanhou a nigeriana Ngozi na reunião com Bolsonaro e na coletiva, ela fez um apelo para que o Brasil exporte parte de seus estoques reguladores de alimentos a fim de ampliar a oferta mundial em um momento de alta de preços nos mercados. França respondeu que, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia, o agronegócio brasileiro manteve suas exportações", informa ainda Rittner.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE