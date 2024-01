Brasil precisa fazer navios em larga escala, diz Mercadante

Apoie o 247

247 - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defende que o Brasil volte a produzir navios em larga escala, e que o país possui a capacidade tecnológica de fazê-lo. Ele também afirma que os erros cometidos no passado no setor não podem ser repetidos.

O setor foi um dos alvos principais da Operação Lava Jato, que desmantelou o setor produtivo nacional. Hoje em dia, os demitidos pela Lava Jato vivem de bicos e Uber. O desmonte destruiu cerca de 60 mil empregos, segundo a Central Única dos Trabalhadores.

"Como um país que é 1 dos 3 no mundo que constroem e certificam avião não vai fazer, não pode fazer ou não deve fazer navio?", questionou Mercadante, durante o lançamento, no Rio de Janeiro, da iniciativa BNDES Azul -- plano de ações do banco para fomentar atividades associadas aos oceanos, conforme citado pela Folha de S. Paulo.

"Precisamos fazer navio. Já fizemos. Temos tecnologia e também temos erros cometidos para aprender e corrigir".

Mercadante também assegurou que o BNDES liberará pelo menos R$ 2 bilhões para financiamentos da indústria naval via Fundo da Marinha Mercante.

"Em 2022, o BNDES liberou R$ 600 milhões para a construção naval. Em 2023, fizemos R$ 1 bilhão. Foi um crescimento importante. Garanto para vocês que não será menos de R$ 2 bilhões neste ano", afirmou.

