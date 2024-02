Brasil registra entrada de quase 1 milhão de turistas internacionais em janeiro

Apoie o 247

247 - Dados divulgados pela Embratur, Ministério do Turismo (MTur) e Polícia Federal apontam que 956.737 turistas do exterior escolheram o Brasil como destino turístico, principalmente aqueles voltados para “sol e praia” em janeiro deste ano.

Os dados demonstram a manutenção do patamar do verão anterior, com ligeiro recuo de -1,4%, puxado pela menor frequência dos argentinos, que enfrentam uma grave crise econômica. No total, foram 14.538 turistas internacionais a menos, já que nos primeiros 31 dias de 2023 o país recebeu 971.275 visitantes de fora.

“Temos excelentes perspectivas para alavancar o número de estrangeiros no Brasil neste ano. Sediaremos a reunião de líderes do G20, começamos os preparativos para a COP30, temos a atuação do escritório da OMT no Rio de Janeiro. Vamos seguir trabalhando para melhorar a imagem do Brasil em grandes eventos internacionais. Com essa ação conjunta, seguiremos firmes para alcançarmos a meta de 10 milhões de estrangeiros em quatro anos”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Quanto aos turistas da Argentina, principal emissor do Brasil, a queda chegou a 19%, ou -110.310 turistas na comparação com janeiro de 2023, quando 562.446 visitantes vieram curtir o verão e as festas pré-carnavalescas. Este ano, foram 452.136 argentinos. O resultado negativo foi atenuado devido às ações da Embratur, que estabeleceu um plano de contingência à crise econômica que o país vizinho atravessa.

No que diz respeito aos principais emissores além da Argentina, o Paraguai registrou um aumento de 22,9%, consolidando-se como o segundo maior emissor de turistas para o Brasil em janeiro de 2024. O Chile conquistou o terceiro lugar, apresentando um crescimento impressionante de 47,8% no número de turistas, consolidando sua posição como terceiro maior mercado emissor, retornando aos níveis pré-pandêmicos.

O relatório revela também que outros países latino-americanos, como Uruguai, Estados Unidos, Bolívia, Peru, Equador e Venezuela, contribuíram para o aumento geral das chegadas de turistas internacionais no Brasil.

