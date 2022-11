Brasil registra nível recorde de endividados no final do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O percentual de brasileiros com dívidas atrasadas em outubro cresceu 4,7 pontos percentuais no período de 12 meses e alcançou o nível recorde de 30,3%, contra 25,6% em outubro de 2021.O dado consta da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que será divulgado nesta segunda-feira (7) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), de acordo com a Folha de S. Paulo.

"Nunca tínhamos tido uma proporção tão alta de famílias com dívidas atrasadas", disse a economista Izis Ferreira, responsável pela pesquisa. Segundo o levantamento, a taxa de inadimplência entre os que recebem até dez salários mínimos (R$ 12.120) passou de 28,6%, em outubro do ano passado, para 33,6% em outubro deste exercício. Entre os que ganham acima de dez salários mínimos, a taxa de inadimplência registrou uma queda de 13,7% em outubro deste ano contra 11,6% no mesmo período do ano passado.

“Além disso, outros 10,6% dos brasileiros que participaram da pesquisa responderam que não terão condições de pagar as dívidas no próximo mês e permanecerão inadimplentes, ante 10,1% em outubro de 2021”, ressalta a reportagem.

