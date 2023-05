Brasil tem 70 milhões, quase metade da população, de inadimplentes

Apoie o 247

247 - A inadimplência entre adultos brasileiros atingiu um recorde em março de 2023, especialmente em áreas urbanas ligadas à indústria e prestação de serviços, que ainda sentem o impacto da pandemia, informa o Estado de S. Paulo.

Em média, 43,43% da população com mais de 18 anos deixou de pagar dívidas, um aumento em relação aos 41,20% registrados em março de 2020.

Essa alta inadimplência está afetando o crescimento da economia e foi um tema central na campanha presidencial. O programa federal Desenrola, que visa ajudar as pessoas a renegociar suas dívidas, está atrasado devido a problemas técnicos.

Em março de 2023, havia 70,71 milhões de inadimplentes no país, com uma dívida média de R$ 4.731 e uma dívida total de R$ 334,5 bilhões. A inadimplência varia de estado para estado, dependendo do ritmo da atividade econômica, do desemprego, da renda e do volume de auxílios governamentais recebidos pela população.

Cinco estados tinham mais da metade da população adulta negativada em março de 2023, liderados pelo Rio de Janeiro, seguido pelo Amapá, Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. O Ceará teve o maior aumento na inadimplência em relação a março de 2020, com um crescimento de mais de oito pontos percentuais.

